В прифронтовой Марьинке около 300 абонентов остались без света.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"Заявка на обеспечение "режима тишины" подана предприятием, которое поставляет электроэнергию, и согласована с украинской стороны. Далее заявку должно согласовать ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В Мар'їнці близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції. Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ — МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 февраля 2018 г.

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