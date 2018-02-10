В Житомирской области педофил насиловал своих детей [ Редактировать ]
В одном из районов Житомирскойобласти полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних детей.
"В одной из северных областей полицейские задержали тридцатилетнего подонка, который в течение последних двух лет насиловал своего родного сына, 2007 г.р., м сына своей сожительницы, 2004 г.р.", – написал в Facebook Вячеслав Аброськин.
Напомним, в Донецкой области разоблачили серийного педофила.
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