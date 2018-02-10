В одном из районов Житомирскойобласти полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних детей.

"В одной из северных областей полицейские задержали тридцатилетнего подонка, который в течение последних двух лет насиловал своего родного сына, 2007 г.р., м сына своей сожительницы, 2004 г.р.", – написал в Facebook Вячеслав Аброськин.

Напомним, в Донецкой области разоблачили серийного педофила.