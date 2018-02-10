Нацотбор на "Евровидение 2018": первый полуфинал (обновляется) [ Редактировать ]
10 февраля, стартует Национальный отбор на конкурс "Евровидение 2018".
В этом году, как и в прошлом, запланировано всего 2 полуфинала, в рамках которых за право представлять Украину на Евровидении 2018 будут бороться 18 участников.
В первом полуфинале выступят: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD (Влад Каращук), KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA (Ирина Василенко), PUR:PUR, The Erised.
Во втором полуфинале за право представить Украину будут бороться: INGRET, MELOVIN, JULINOZA (Юлия Запорожец), TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountaine Breeze, ILLARIA, DILEMMA.
Из каждого полуфинала в финал пройдут всего три участника. 24 февраля Украина узнает кто представит страну на Евровидении в Португалии.
Онлайн-трансляцию первого полуфинала смотрите ниже.
Жюри нацотбора на "Евровидение-2018"
Членами жюри Национального отбора стали: певица Джамала, продюсер Андрей Данилко, а также певец Евгений Филатов (The Maneken).
В роли музыкального продюсера Нацотбора 2018 выступит Руслан Квинта.
Песни всех участников нацотбора на Евровидение слушайте тут.
по теме
Нацотбор на Евровидение 2018: что известно о певце LAUD
Уже 10 февраля в Украине стартует национальный отбор на песенный конкурс Евровидение.
The ВЙО про "Євробачення": ми йдемо за перемогою (відео)
Окрім інших боротися за право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі в Португалії буде один з найдосвідченіших і відомих українських гуртів - The ВЙО.
KOZAK SYSTEM: члены жюри подставили O.Torvald в прошлом году
Участники известной украинской группы KOZAK SYSTEM, которые стали полуфиналистами нацотбора "Евровидения", в интервью podrobnosti.ua рассказали, что члены национального отбора конкурса в 2017 году подставили представителя Украины, группу O.Torvald.
KOZAK SYSTEM о "Евровидении": нам все равно, кто будет в жюри
Участники известной украинской группы KOZAK SYSTEM, которые стали полуфиналистами нацотбора "Евровидения", рассказали о своем отношении к членам жюри.
Маша Ефросинина испугала поклонников болезненным видом
Известная ведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram снимок, который заставил поклонников всерьез забеспокоиться о ее здоровье.