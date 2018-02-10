10 февраля, стартует Национальный отбор на конкурс "Евровидение 2018".

В этом году, как и в прошлом, запланировано всего 2 полуфинала, в рамках которых за право представлять Украину на Евровидении 2018 будут бороться 18 участников.

В первом полуфинале выступят: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD (Влад Каращук), KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA (Ирина Василенко), PUR:PUR, The Erised.

Во втором полуфинале за право представить Украину будут бороться: INGRET, MELOVIN, JULINOZA (Юлия Запорожец), TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountaine Breeze, ILLARIA, DILEMMA.

Из каждого полуфинала в финал пройдут всего три участника. 24 февраля Украина узнает кто представит страну на Евровидении в Португалии.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала смотрите ниже.

Жюри нацотбора на "Евровидение-2018"

Членами жюри Национального отбора стали: певица Джамала, продюсер Андрей Данилко, а также певец Евгений Филатов (The Maneken).

В роли музыкального продюсера Нацотбора 2018 выступит Руслан Квинта.

Песни всех участников нацотбора на Евровидение слушайте тут.