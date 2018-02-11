Россия и Эстония обменялись шпионами [ Редактировать ]
Россия и Эстония обменялись гражданами, осужденными за шпионаж в обеих странах, передает Deutsche Welle.
Россия передала Эстонии гражданина этой страны Райво Суси и получила взамен россиянина Артема Зинченко.
Оба осужденных ранее подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами двух стран.
ФСБ задержала Суси в феврале 2016 года в аэропорту Шереметьево, когда тот направлялся из Таджикистана в Таллин. По информации СМИ, он занимался авиационным бизнесом, а также торговлей оружием, боеприпасами, средствами бронезащиты.
В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима по статье о шпионаже. Адвокат Суси сообщил, что его подзащитный уже вернулся домой, состояние его здоровья хорошее.
Артем Зинченко, проживавший в Эстонии с 2013 года, был задержан 9 января 2017 года. В мае Харьюский уездный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с Главным разведывательным управлением России и подрыв безопасности Эстонии.
По данным следствия, Зинченко собирал информацию о военной технике и военнослужащих в Эстонии, а также об объектах, обеспечивающих жизненно важные потребности страны. Постоянные перемещения между двумя странами вначале не вызывали вопросов, поскольку у мужчины был собственный бизнес по продаже детских колясок.
Накануне украинский суд посадил шпиона из России на рекордный срок.
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