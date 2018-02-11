На Землю обрушилась сильнейшая геомагнитная буря [ Редактировать ]
На Земле началась массовая геомагнитная буря, которая может нанести серьезный ущерб в течение нескольких недель. Об этом предупредили астрофизики, передает "Сегодня".
NASA запечатлело захватывающий снимок самой сильной солнечной вспышки за десятилетие. После солнечный ветер обрушился на нашу планету. Ученые говорят, что усиленные солнечные ветры, исходящие из дыры в атмосфере Солнца, могут стать причиной огромной геомагнитной буре на Земле с широкомасштабными разрушениями.
Большой солнечный шторм может нанести ущерб электрическим системам и телекоммуникациям во всем мире, что ведет к сбоям в авиации, потере навигации и нарушении работы хронометров. Функционирование спутников также в опасности.
Ранее мы писали о том, когда ожидать магнитных бурь в феврале.
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