Бриллиантовая любовь: как прожить в браке 60 лет и не растерять своего счастья [ Редактировать ]
К центральному дворцу бракосочетаний пара подъезжает на белом лимузине.
Альберт Павлович и Мира Николаевна - познакомились 62 года назад, на танцах, в Прибалтике. Лейтенанту-летчику было 25. 20-летняя студентка называла его на "вы".
"- Представляете, какая наглость женская - уже целовалась со мной, а меня на "вы" называла, это же наглость. В 1956 году мы встретились на танцах. И я ее вытанцевал. И до сих пор танцуем вот так".
Расписались через 2 года. Без цветов и торжеств.
"Вы думаете, я делал предложение? Я ж в авиации служил. А что это, "сталинские соколы". Пришел, взял там документы, пришел к ней домой - распишись вот здесь вот. Она ничего не могла сделать. Вот так только стояла. И все", - вспоминает Альберт Годин, жених.
Мира Николаевна вспоминает - была счастлива и без белого платья.
"Но он у меня был! Но он был. Ну не надо мне платья! Он у меня был, молодой лейтенантик. И я сказала своей маме. Мама - нет, офицер, нет, никогда. Говорю, я проживу с ним всю жизнь!", - говорит Мира Година, невеста.
Они сменили больше десятка городов. Вырастили двоих сыновей. Теперь свидетелями у "бриллиантовых молодых" - их внуки. Классическая церемония: обручальные кольца, рушник и шампанское.
От каравая пара отрывает поровну - так же, как поровну делили эти годы все трудности.
Внучка юбиляров рассказывает - пыталась разгадать секрет их семейного счастья.
"Нет никакого секрета, просто они были всю жизнь вместе, все невзгоды, все радости. Просто люби, терпи, ну в первую очередь любовь, и где-то возможно на что-то нужно закрыть глаза", - говорит Година Ольга, внучка юбиляров.
"Бриллиантовые молодые" счастливы, как и 60 лет назад. Говорят, будут готовиться к следующему юбилею, железной свадьбе.
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