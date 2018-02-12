Астрологи говорят, что сегодня у всех есть шанс изменить социальное положение и отношения с людьми, которые взрослее и старше по званию и возрасту. Каждый человек получит возможность достичь успехов материального плана, эффективно выбрать дело или профессию.

Овен

Овнам в этот день придется выполнять роль главного координатора на месте своей работы. После выходных ваши коллеги не смогут полноценно сосредоточиться на делах, а поэтому вам придется их всячески подгонять и торопить их.

Телец

Астрологи советуют готовиться к тому, что в семейных отношениях в этот день пробежит легкий холодок, способен стать причиной настоящих "заморозков". Если вы и ваша вторая половинка вовремя не вступите в диалог, чтобы устранить мелкое недопонимание, будущее ваших отношений окажется под угрозой.

Близнецы

Сегодня вам наконец удастся погасить бурю в душе и вернуться к нормальной работе. После долгих раздумий вы придете к выводу, что новый страстный роман - это хорошо, но только после того, как вы решите все неотложные служебные вопросы.

Рак

Сегодня вас могут ждать большие разногласия с младшими родственниками. Ваша жизненная позиция имеет мало общего с тем, как видят мир ваши дети. Больше времени уделяйте отдыху и саморазвитию, можете почитать книгу.

Лев

Сегодня вас ждет успех во всех делах. Смело беритесь за дела, которые давно откладывали в дальний ящик. Ваша инициатива сегодня будет вознаграждена начальством.

Дева

Утро сегодняшнего дня будет способствовать решению давно открытых вопросов. Можно наладить отношения со второй половинкой. Прислушайтесь к интуиции, не делайте необдуманных поступков. Удача будет на вашей стороне, но старайтесь не злоупотреблять этим положением.

Весы

Сегодня вам очень помешает иллюзорный взгляд на мир. Чтобы точно понять, как к вам относится шеф, сосед или коллега, не пытайтесь сделать из него идеал и постарайтесь сохранять объективность при оценке его поступков.

Скорпион

Сегодня снова могут внезапно возникнуть старые проблемы. Постарайтесь взять себя в руки и трезво смотреть на проблемы, и стараться решать их с холодным умом.

Стрелец

Несмотря на все ваши планы, сегодня вам вряд ли удастся сделать что-нибудь из намеченного. Возможны вещие сны, на которых стоит сосредоточить внимание. Также активизируется интуиция, прислушивайтесь к ее советам.

Козерог

Ваша порывистость и экстравагантность могут испортить отношения с людьми. Не перегружайте себя заботами, потому что это может сказаться на самочувствии. Не стоит все воспринимать близко к сердцу.

Водолей

Сегодня для вас могут открыться новые возможности, и от вас будет зависеть, сможете ли вы использоваться ими. Будьте внимательны к каждой мелочи, чтобы понять, что именно дарит вам судьба. Пора задуматься о том, чем порадовать любимого человека на День святого Валентина.

Рыбы

В этот день нужно заняться самообразованием и развитием талантов. Удастся решить ранее допущенные ошибки. Не оглядывайтесь на прошлое, начинайте жизнь по-новому. Воспринимайте мир таким, какой он есть. Только сдержанность и настойчивость смогут приблизить вас к цели.

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