В Индонезии мужчина с мачете напал на прихожан церкви [ Редактировать ]
В городе Слеман (Индонезия) во время воскресной службы мужчина с мечом напал на прихожан церкви, трое прихожан и священник получили серьезные ранения. Об этом сообщает Sky News.
В момент нападения в церкви находилось около 100 человек. Четверо раненых были госпитализированы.
Издание пишет, что нападавшего убили полицейские. По словам правоохранителей, парень 20 лет был студентом университета. Пока непонятно, был ли инцидент связан с террором. Ведется расследование.
Напомним, что в также в США мужчина устроил кровавую резню во время церковной службы.
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