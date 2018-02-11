В городе Слеман (Индонезия) во время воскресной службы мужчина с мечом напал на прихожан церкви, трое прихожан и священник получили серьезные ранения. Об этом сообщает Sky News.

В момент нападения в церкви находилось около 100 человек. Четверо раненых были госпитализированы.

Издание пишет, что нападавшего убили полицейские. По словам правоохранителей, парень 20 лет был студентом университета. Пока непонятно, был ли инцидент связан с террором. Ведется расследование.

Напомним, что в также в США мужчина устроил кровавую резню во время церковной службы.