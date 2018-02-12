12 февраля - 43-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 322 дня.

Масленица

Масленица - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2018 году отмечается с 12 по 18 февраля.

Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были - чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины.

Также читайте приметы и обычаи на Масленицу.

Международный день брачных агентств

Практически накануне Дня святого Валентина - 12 февраля - отмечается Международный день брачных агентств.

Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора "Бюро встреч и адресов" была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.

В нашу эпоху всеобщей занятости брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти свою половинку. Тысячи людей могут сказать, что именно при помощи агентства обрели шанс любить, быть любимым, создать семью!

День Дарвина (Международный День науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

Набиравшие популярность в 1990-х годах в университетских кругах США идеи учреждения праздника, посвященного Дарвину, были претворены в жизнь в 2001 году. Тогда это выглядело как регистрация двумя активистами Амандой Чесворт и Робертом Стивенсом некоммерческой организации под названием "Программа Дня Дарвина".

Впоследствии был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма, а также образовательных материалов, и участвующий в организационных процессах по проведению праздника и мероприятий, приуроченных к этой дате.

С этого момента День Дарвина отмечается во многих ВУЗах разных стран мира. До этого празднования носили скорее спонтанный характер, когда в том или ином учебном заведении организовывали мероприятия в память об ученом и его открытиях. Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Ч.Дарвина часто подвергается критике, география празднования Дня все расширяется. Праздник стал действительно международным.

Именины 12 февраля

Дамиан, Юлиан, Василий, Владимир, Григорий, Пелагия, Петр, Стефан.

Читайте также гороскоп на сегодня.