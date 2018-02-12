В Пекине мужчина устроил резню в торговом центре (видео) [ Редактировать ]
В Пекине (Китай) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра "Joy City", в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает Chinadaily.
В сообщении говорится, что еще 12 человек получили различные ранения и были доставлены в больницу. Также известно, что одна пострадавшая женщина умерла в больнице вследствие полученных травм. Всего среди пострадавших трое мужчин и девять женщин.
В полиции уточнили, что нападение на торговый центр "Joy City" в районе Сичэн произошло в 13:00 по местному времени. Вскоре стало известно о задержании подозреваемого правоохранителями. Нападавшим оказался 35-летний мужчина. Также виновник сообщил, что совершил нападение по личным мотивам, взяв на себя ответственность за происшедшее.
#BREAKING: A woman was killed and 12 people were injured after a man carried out a knife attack in a mall in a busy shopping district of China's capital Beijing pic.twitter.com/TUrLg2NeC0— B Saikia (@veeravrata) 11 февраля 2018 г.
Напомним, что в Индонезии мужчина с мачете напал на прихожан церкви.
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