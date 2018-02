В Пекине (Китай) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра "Joy City", в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает Chinadaily.

В сообщении говорится, что еще 12 человек получили различные ранения и были доставлены в больницу. Также известно, что одна пострадавшая женщина умерла в больнице вследствие полученных травм. Всего среди пострадавших трое мужчин и девять женщин.

В полиции уточнили, что нападение на торговый центр "Joy City" в районе Сичэн​ произошло в 13:00 по местному времени. Вскоре стало известно о задержании подозреваемого правоохранителями. Нападавшим оказался 35-летний мужчина. Также виновник сообщил, что совершил нападение по личным мотивам, взяв на себя ответственность за происшедшее.

#BREAKING: A woman was killed and 12 people were injured after a man carried out a knife attack in a mall in a busy shopping district of China's capital Beijing pic.twitter.com/TUrLg2NeC0