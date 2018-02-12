В Лондоне из-за найденной бомбы закрыли аэропорт [ Редактировать ]
В Великобритании аэропорт "Лондон-Сити" закрыли из-за обнаруженной неподалеку бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Independent.
"Бомбу обнаружили при проведении работ в реке Темза у единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта", - говорится в сообщении.
Специалисты полиции и британского Королевского флота начали работы по разминированию, установив 214-метровую зону безопасности вокруг места находки. В сообщении отмечено, что рейсы в аэропорту Лондон-Сити отменены на неопределенный срок.
Напомним, что в Ливии террористы подорвали автомобиль со взрывчаткой.
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