Погода на 12 февраля: в Украину вернутся морозы [ Редактировать ]
12 февраля по всей территории Украины ожидается небольшой мороз, кроме южных областей, где синоптики прогнозируют оттепель и дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях Украины погода будет без осадков, температура ночью от -6 до -8° мороза, днем около +1°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью от -6 до -8° мороза, днем от -4 до -6°.
В центре Украины пасмурно, температура ночью от -3 до -5°, днем от 0 до +2°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
В южной части ожидается снег, температура ночью от -2 до -4°, днем от 0 до +2° тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В Крыму местами будет идти снег, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -4°, днем от +2 до +4°.
В Карпатах осадков не ожидается, температура воздуха ночью от -3 до -5°, днем - от +1 до +3°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
В горах Ивано-Франковской области сохраняется существенная снеголавинная опасность (3 уровень).
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