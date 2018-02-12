"Она привыкла видеть меня обнаженным": Козловский о своем менеджере [ Редактировать ]
Певец Виталий Козловский провел отпуск в Таиланде, откуда публиковал множество фото на своей странице в Instagram. Одним из самых обсуждаемых стало фото, на котором певец запечатлен совершенно голым и позирует незнакомой девушке, чьи ноги попали в кадр.
Комментировать откровенный снимок артист не спешил и лишь спустя время признался в интервью одному из телеканалов, что девушка - это его менеджер, и именно с ней он отдыхал в теплых краях.
Впрочем, все мысли о том, что между ними роман, Виталий сразу же опроверг.
Кроме того, что она мой менеджер, мы с ней очень хорошие друзья.
"Она относится ко мне, как менеджер к подопечному. И она, наверное, настолько привыкла меня видеть в обнаженном виде во время того, когда я переодеваюсь перед концертом, после концерта, поэтому она на это все не реагирует. И во время того, когда я просто ходил по номеру голым прикрываясь, она решила меня сфотографировать", - объяснил Виталий, почему не видит ничего удивительного в том, что его менеджер фотографирует его голым.
«Я открыт перед тобой, наизнанку всей душой, в своей внезапной наготе...» 😅😂😂🤣 P.S. Тайланд славится своей красивой природой, вкусной кухней, трансвеститами и пикантными развлечениями! Сегодня иду на Bangla road - улицу разврата и тусовок. Следите помимо постов и за моими сториз! Ибо там буду выкладывать много всего интересного 😇😈 #засталинагорячем #счастливыетрусовненадевают #ойчтосегоднябудет🙈
Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)
Напомним, что ранее Виталий Козловский с душераздирающим криком изменил внешность.
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