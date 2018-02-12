Певец Виталий Козловский провел отпуск в Таиланде, откуда публиковал множество фото на своей странице в Instagram. Одним из самых обсуждаемых стало фото, на котором певец запечатлен совершенно голым и позирует незнакомой девушке, чьи ноги попали в кадр.

Комментировать откровенный снимок артист не спешил и лишь спустя время признался в интервью одному из телеканалов, что девушка - это его менеджер, и именно с ней он отдыхал в теплых краях.

Впрочем, все мысли о том, что между ними роман, Виталий сразу же опроверг.

Кроме того, что она мой менеджер, мы с ней очень хорошие друзья.

"Она относится ко мне, как менеджер к подопечному. И она, наверное, настолько привыкла меня видеть в обнаженном виде во время того, когда я переодеваюсь перед концертом, после концерта, поэтому она на это все не реагирует. И во время того, когда я просто ходил по номеру голым прикрываясь, она решила меня сфотографировать", - объяснил Виталий, почему не видит ничего удивительного в том, что его менеджер фотографирует его голым.

Напомним, что ранее Виталий Козловский с душераздирающим криком изменил внешность.