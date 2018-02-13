Под Киевом прогремел мощный взрыв, пострадали трое человек [ Редактировать ]
Три человека госпитализированы с различными травмами в результате взрыва гранаты в Новых Петровцах, под Киевом. Об этом сообщает "Киев оперативный".
В сообщении говорится, что взрыв прогремел на улице Святопокровской, 93, около 16:30. По информации издания, в здании взорвалась граната.
"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Кропивницком взрвывом газа разрушило дом.
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