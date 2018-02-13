Три человека госпитализированы с различными травмами в результате взрыва гранаты в Новых Петровцах, под Киевом. Об этом сообщает "Киев оперативный".

В сообщении говорится, что взрыв прогремел на улице Святопокровской, 93, около 16:30. По информации издания, в здании взорвалась граната.

"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Кропивницком взрвывом газа разрушило дом.