В Киеве горела многоэтажка [ Редактировать ]
Вечером 12 февраля в Киеве, в многоэтажном доме по адресу Артиллерийский переулок, 3, произошел пожар. Всех жителей дома эвакуировали. Об этом пишет "Информатор".
По словам жительница дома, огонь вспыхнул в подъезде и распространился по первому этажу.
"Я вышла в коридор из квартиры и увидела на лестничной площадке пламя. После этого вместе с соседями стали вызывать пожарных", – добавила женщина.
Издание также пишет, что жители дома подозревают, что пожар случился из-за деревяной вагонки, которой был обит подъезд.
По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, что в Ужгороде из-за пожара в общежитии эвакуировали 300 человек.
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