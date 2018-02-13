Вечером 12 февраля в Киеве, в многоэтажном доме по адресу Артиллерийский переулок, 3, произошел пожар. Всех жителей дома эвакуировали. Об этом пишет "Информатор".

По словам жительница дома, огонь вспыхнул в подъезде и распространился по первому этажу.

"Я вышла в коридор из квартиры и увидела на лестничной площадке пламя. После этого вместе с соседями стали вызывать пожарных", – добавила женщина.

Издание также пишет, что жители дома подозревают, что пожар случился из-за деревяной вагонки, которой был обит подъезд.

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что в Ужгороде из-за пожара в общежитии эвакуировали 300 человек.