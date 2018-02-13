Курс доллара в Украине продолжает падать [ Редактировать ]
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару почти на 22 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро укрепился на 29 копеек.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2684,0367 гривны (-21,8179);
– 100 евро – 3291,4342 (-29,4612);
– 10 российских рублей – 4,6263 гривны (-0,0252).
Напомним, что курс биткоина также вырос.
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