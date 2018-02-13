Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару почти на 22 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро укрепился на 29 копеек.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2684,0367 гривны (-21,8179);

– 100 евро – 3291,4342 (-29,4612);

– 10 российских рублей – 4,6263 гривны (-0,0252).

Напомним, что курс биткоина также вырос.