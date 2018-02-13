Вера Брежнева раскритиковала фанатов [ Редактировать ]
Певица Вера Брежнева ежедневно получают в свой адрес сотни негативных комментариев в социальных сетях. Обычно она не реагирует на едкие замечания подписчиков, но, видимо, и ее терпение лопнуло. Брежнева написала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором призналась, что грубость и жестокость людей ее поражают.
"Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в Интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д… ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина", - написала Брежнева.
Напомним, Вера Брежнева представила новую песню.
по теме
Facebook тестирует кнопку "Не нравится"
Facebook начал тестировать кнопку "Не нравится" на ограниченном числе пользователей соцсети
Как снять стресс: в соцсетях набирает популярность новый способ (видео)
В соцсетях набирает популярность новый способ борьбы со стрессом.
Популярного YouTube-блогера зарезали в собственной квартире
Популярный YouTube-блогер Михаил Кирияк, известный под ником The Natakorn, найден мертвым в собственной квартире в Тирасполе.
Оскорбил три страны: мужчина получил 31 год тюрьмы
Мужчина получил 31 год тюрьмы за то, что в Twitter оскорбил несколько стран.
Масленица 2018: что нельзя делать
Это один из самых интересных и веселых народных праздников, с которым связано огромное количество различных традиций и поверий.