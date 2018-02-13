Певица Вера Брежнева ежедневно получают в свой адрес сотни негативных комментариев в социальных сетях. Обычно она не реагирует на едкие замечания подписчиков, но, видимо, и ее терпение лопнуло. Брежнева написала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором призналась, что грубость и жестокость людей ее поражают.

"Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в Интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д… ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина", - написала Брежнева.

Напомним, Вера Брежнева представила новую песню.