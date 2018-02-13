Узнайте в нашем гороскопе, каким будет 14 февраля для одиноких и семейных знаков Зодиака.

Сегодня вы почувствуете особенную привязанность к вашей второй половинке. Она станет действительно неотъемлемой частью вас, без нее вы жить и дышать не сможете. Чувство потрясающее, но не будет ли это чересчур обременять ее? Не начнете ли вы в результате посягать на ее свободу?





Сегодня вам стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится. Плохим людям, недостойным вашего внимания, такие имена не достаются, будьте уверены! Может быть, стоит сделать пару шагов ему навстречу с целью скорейшего сближения и, возможно, создания прочного тандема?





В этот день вашему любимому человеку не захочется думать над тем, зачем он поступает тем или иным образом, прежде чем все-таки поступит. Придется вам руководить его действиями, тактично намекать на необходимость взвесить все за и против. Только не давите на него.





Сегодня велика вероятность знакомства с интересным представителем противоположного пола. Он даже будет не против того, чтобы наладить с вами более близкие отношения, однако это будет по тем или иным причинам противоречить вашим внутренним устоям. Как вы поступите в итоге?





Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы: это ничего кроме раздражения и недоумения не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.





В этот день вам стоит поступить с вашим любимым человеком так, как вы бы хотели, чтобы он поступил с вами. Конечно, если вы подарите ему букет цветов, это не будет значить, что теперь стоит ждать аналогичного букета от него, но на ответный знак внимания вполне можете рассчитывать.





Сегодня вы узнаете о себе от вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет вам глаза и объяснит многие интересные вещи, над которыми вы никогда раньше не задумывались. Что ж, остается верить в то, что полученные вами известия окажутся приятными.





Сегодня вам не следует слишком верить в себя и свои силы. Постарайтесь рассчитывать еще и на моральную (и не только) поддержку вашего любимого человека, иначе вряд ли у вас получится что-нибудь дельное из вашего сегодняшнего свидания или разговора. Во всяком случае, звезды считают именно так.





Благоприятный день для того, чтобы немного поревновать вашего любимого человека. Не потому что есть повод, а исключительно в профилактических целях. Если правильно отмерить дозу, то приятно будет вам обоим: вы убедитесь в том, что вам верны, а ваша половинка оценит свою незаменимость для вас и почувствует себя нужной и любимой.





У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали – блестящая и привлекательная. Сегодня вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью ваш белый костюм, окажутся вашей половинкой. Не упустите свой шанс!





В этот день вам нелегко будет принять вашего любимого человека таким, какой он есть. Поэтому вы будете всячески стараться переделать его на свой лад, перекроить под себя, изменить и слепить по новой. А может быть, стоит присмотреться к тому, что уже есть и полюбить существующую личность, а не придуманный образ?





Сегодняшний день для вас нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Впрочем, если ничего плохого не случается - это уже хорошо. Вроде, для вас в личной жизни плохого не запланировано, впрочем как и для ваших партнеров, кем бы они ни были по знаку Зодиака. Считайте, что им повезло.

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