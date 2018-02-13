Польщу огорнуло смогом [ Редактировать ]
Польща задихається - одразу кілька міст огорнув сильний смог. Серед міст із забрудненим повітрям - Варшава, Лодзь, Познань. Найважче доводиться жителям Малопольського воєводства та його центру - Кракова. Там вміст шкідливих речовин у повітрі - перевищує норму вдев'ятеро.
Смог з'являється з початком опалювального сезону, повітря псують викиди з вугільних електростанцій, а через безвітряну погоду - дим не розсіюється, а зависає отруйною хмарою. Місцева влада закликає людей - не користуватися автівками без нагальної потреби, щоб бодай трохи скоротити викиди. А також не розпалювати багаття та каміни.
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