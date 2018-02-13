В Івано-Франківську люди скаржаться на нову систему реєстрації пацієнтів, яка запрацювала в лікарнях кілька місяців тому. Містяни кажуть, замість спрощення та прискорення процедури - черги навпаки зросли, а потрапити на прийом - стало справжнім випробуванням. Що пішло не так - з'ясовували наші кореспонденти.

В Івано-Франківську вже чотири місяці, як усі поліклініки працюють з новою електронною системою реєстрації пацієнтів. Проте ефекту зменшення черг біля реєстратури та під кабінетами, кажуть франківці, поки що не відчули.

"Так як було, треба чекати, як колись чекала чекала і впала, мене поставили на лавку і дали укол", - говорить Анна Ребрик, жителька Івано-Франківська.

У соцмережах люди пишуть, що черги в лікарнях навпаки - навіть зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували і видавали талон за три хвилини, то тепер на це йде щонайменше п'ятнадцять.

"Прямо по коридору 101 кабінет. Це є приймальна головного лікаря, і тоді повертаєтеся до нас".

Реєстратори запевняють - ситуація зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних своїх пацієнтів. На це знадобиться ще кілька місяців, адже із сорока тисяч жителів на сьогодні зареєстровано лише сім.

"Під віконичком черга велика на даний момент тому, що люди починають реєструватися. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу", - Наталія Вербицька, медреєстратор Івано-Франківської міської поліклініки №4.

Проте медики кажуть, що черги зараз і через збільшення сезонних захворювань. А головний лікар поліклініки запевняє, проблем немає.

"Я робила моніторинг, і розмовляла з нашими пацієнтами, мені цікаво чи були задоволені, і ви знаєте, вони задоволені від того, що він прийде на першу годину допустимо, і він попаде до лікаря, і він не чекає в черзі", - розповідає Таїсія Єрєміна, головний лікар Івано-Франківської міської поліклініки №4.

Щоправда, самі пацієнти іншої думки. Приміром, пан Михайло записався до кількох лікарів, і потрапити до них зможе лише наступного тижня.

"Мені треба до кільканадцять лікарів я вже другий тиждень хожу і ще на тиждень маю. Раніше я в той же день міг попасти до лікаря", - говорить Михайло Волощук, житель Івано-Франківська.

Лікарі запеняють - із часом система і справді полегшить пацієнтам візити до лікарів.