Подруга екс-президента Південної Кореї отримала 20 років в'язниці [ Редактировать ]
20 років в'язниці отримала подруга екс-президента Південної Кореї - за вироком суду.
Усе через корупційний скандал - виявилося, що подруга президента вносила правки в публічні промови президента. А також, змушувала великі компанії вкладати кошти в пов'язані з нею благодійні фонди, в обмін на підтримку з боку уряду. Над Пак Кин Хе триває суд, у квітні торік їй висунули офіційні обвинувачення - корупція, зловживання владою і незаконний тиск.
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