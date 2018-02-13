20 років в'язниці отримала подруга екс-президента Південної Кореї - за вироком суду. Чхве Сун Сіль визнали винною в корупції та втручанні в політичні справи держави. Засуджена кілька років була радницею очільниці країни - Пак Кин Хе, аж доки їй не оголосили імпічмент.

Усе через корупційний скандал - виявилося, що подруга президента вносила правки в публічні промови президента. А також, змушувала великі компанії вкладати кошти в пов'язані з нею благодійні фонди, в обмін на підтримку з боку уряду. Над Пак Кин Хе триває суд, у квітні торік їй висунули офіційні обвинувачення - корупція, зловживання владою і незаконний тиск.