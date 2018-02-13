В Украине завершилось создание системы биометрического контроля [ Редактировать ]
Госпогранслужба завершила создание системы биометрического контроля на границе с Евросоюзом и на авиационном направлении, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как заявил глава украинских пограничников Петр Цигикал, соответствующее оборудование было установлено на наземных пунктах пропуска на границах со странами-участницами Европейского Союза, а также в аэропортах.
Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска, отчитывается Госпогранслужба.
Также Цигикал отметил, что с момента либерализации визового режима с ЕС 11 июня 2017 года возможностью без визы пересечь европейские границы воспользовалось 419 тысяч украинских граждан.
Это 3% от всего количества украинцев, выезжавших за этот период за границу, и 12% от тех, кто использовал биометрические паспорта.
Напомним, что в Украине введен биометрический контроль для иностранцев.
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