В День святого Валентина, 14 февраля, в Украине планируют пожениться 1830 пар. Для этого 58 отделов регистрации актов гражданского состояния будут работать с 8 утра и до полуночи.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба Минюста.

"Желание зарегистрировать брак 14 февраля проявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в День святого Валентина, Минюст ввел акцию "Любовь вне времени": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - рассказала чиновница.

Заместитель министра подчеркнула, что в органы ЗАГС могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад.

"В отделах ГРАГС есть специально подготовленные сценарии таких торжеств, кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства", - рассказала она.

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