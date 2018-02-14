Курс доллара в Украине продолжает стремительно снижаться [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Курс валют, установленный НБУ на среду, 14 февраля, говорит о продолжающемся снижении стоимости доллара.
Так, цена доллара опустилась еще на 14 копеек до 27,70 грн, цена евро поднялась до 32,93 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2669.9480
100 евро - 3292.8469
Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.
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