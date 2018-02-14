Курс валют, установленный НБУ на среду, 14 февраля, говорит о продолжающемся снижении стоимости доллара.

Так, цена доллара опустилась еще на 14 копеек до 27,70 грн, цена евро поднялась до 32,93 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2669.9480

100 евро - 3292.8469

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.