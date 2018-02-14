Діяльність благодійної організації OXFAM приголомшила Британію

OXFAM - це величезне міжнародне об'єднання, яке працює в більш ніж 90 країнах. Воно бореться з бідністю та несправедливістю. Тож висунуті звинувачення є серйозним ударом по репутації благодійної організації.