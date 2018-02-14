В Великобритании из-за взрыва эвакуировали театр [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В центре Бирмингема (Великобритания) эвакуировали посетителей и сотрудников репертуарного театра.
We can confirm there was a technical fault this evening and the theatre was evacuated as a precautionary measure. We’re pleased to report there were no injuries. Many thanks to the emergency services for their help.— The REP (@BirminghamRep) 13 февраля 2018 г.
Сообщается, что взрыв был вызван технической неполадкой.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о мощном взрыве под Киевом.
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