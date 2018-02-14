В Украине запретили популярное лекарство [ Редактировать ]
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Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками полностью запретила продажу и хранение популярного лекарства. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
Запрет на сироп от кашля "Пектолван Ц" введен из-за несоответствия маркировки препарата.
В частности, медикамент официально запрещен во флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ОАО "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.
Все субъекты госсобственности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение препарата "Пектолван Ц" немедленно должны проверить его наличие, изъять из обращения и вернуть поставщику.
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