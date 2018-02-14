Жуткая авария в Киеве: детали трагедии на Хоткевича [ Редактировать ]
В полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 14 февраля, в 08:50. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, провела осмотр места происшествия и опросила свидетелей и очевидцев.
Установлено, что автомобиль BMW двигался по улице Гната Хоткевича со стороны улицы Азербайджанской в направлении станции метро "Черниговская".
22-летний водитель автомобиля не справился с управлением, зацепил другой автомобиль, выехал на тротуар и сбил пешехода. От полученных травм 33-летняя киевлянка умерла на месте происшествия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Для установления механизма и причин аварии следователи назначают судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что девушке-водителю 18 лет.
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