В полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 14 февраля, в 08:50. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, провела осмотр места происшествия и опросила свидетелей и очевидцев.

Установлено, что автомобиль BMW двигался по улице Гната Хоткевича со стороны улицы Азербайджанской в направлении станции метро "Черниговская".

22-летний водитель автомобиля не справился с управлением, зацепил другой автомобиль, выехал на тротуар и сбил пешехода. От полученных травм 33-летняя киевлянка умерла на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Для установления механизма и причин аварии следователи назначают судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что девушке-водителю 18 лет.