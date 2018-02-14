Север Японии страдает от сильных снегопадов, в результате которых уже погибли 15 человек, еще 222 - пострадали.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии.

Больше всего снега выпало на префектурах Фукуи, Ниигата и Тояме. Большинство людей, погибших в результате метели, - упали с крыш домов, когда очищали их от снега.

В префектуре Ямагата, на северо-востоке Японии высота снежного покрова достигла 4 метров и 18 сантиметров, в Фукуи снега насыпало почти 2,8 метра. Снег продолжает падать и на равнинах региона Хокурику.

Ранее мы сообщали, что снежный шторм парализовал США.