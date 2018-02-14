В Японии выпало 4 метра снега: потрясающие фото и видео [ Редактировать ]
Север Японии страдает от сильных снегопадов, в результате которых уже погибли 15 человек, еще 222 - пострадали.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии.
Больше всего снега выпало на префектурах Фукуи, Ниигата и Тояме. Большинство людей, погибших в результате метели, - упали с крыш домов, когда очищали их от снега.
😨GPS大整蠱... #snowboard #japan #Niseko
Публикация от Tak Chau (@takdicky)
В префектуре Ямагата, на северо-востоке Японии высота снежного покрова достигла 4 метров и 18 сантиметров, в Фукуи снега насыпало почти 2,8 метра. Снег продолжает падать и на равнинах региона Хокурику.
Ранее мы сообщали, что снежный шторм парализовал США.
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