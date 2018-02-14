В Полтаве повесился военный [ Редактировать ]
В Полтавском военном госпитале нашли тело военнослужащего.
Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".
"Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении", - говорится в сообщении. Погибший не является уроженцем области.
Следов насильственной смерти не теле не было обнаружено, поэтому предполагают, что это было самоубийство. Сейчас военная прокуратура проводит расследование.
Напомним, во Львовской области военный совершил суицид.
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