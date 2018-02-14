Строитель убил клиентку и сжег квартиру [ Редактировать ]
В Санкт-Петербурге мастер по ремонту до смерти забил молотком недовольную клиентку и поджег ее квартиру.
Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
В сентябре 2017 года женщина наняла мастера Вадима Стратулу, чтобы тот отремонтировал ее квартиру на Северном проспекте. В итоге проведенные работы женщине не понравились, и она отказалась за них платить. Тогда Стратула схватил молоток и несколько раз ударил заказчицу по голове, проломив череп.
Избив женщину, мастер вытащил из ее сумки "гонорар" - 20 тысяч рублей, поджег квартиру и сбежал. Через несколько дней женщина умерла в больнице.
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