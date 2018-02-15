Шпионские игры. Директор ФБР жалуется, что Китай наводнил Америку своими людьми, которые выуживают научную информацию. Какие еще сенсации прозвучали в Конгрессе - знает Дмитрий Анопченко.

Такого "звездного состава" ни одна пресс-конференция не соберет! В одном зале - директор ФБР, глава ЦРУ, руководители национальной и военной разведки, Агентства по нацбезопасности и Управления геопространственной разведки. Всех их вызвали в Конгресс на слушания сенатского комитета по разведке. Пресса заранее предвкушала сенсации. И не разочаровалась.

Первое громкое заявление - от директора ФБР. По его словам, Штаты действительно наводнены китайскими шпионами. Дескать, Пекин хочет лишить Америку статуса сверхдержавы, и для этого - внедрил в ВУЗы США и в научные учреждения тысячи своих агентов.

И это якобы не разведчики в традиционном понимании слова, а китайские профессора, ученые и студенты, которые обо всем докладывают на родину, пользуясь "наивностью американских ученых".

"Мы замечаем использование нетрадиционных собирателей информации в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении", - говорит директор ФБР Кристофер Рей.

ФБР считает, что ситуация настолько серьезна, что "уже стала угрозой для всего общества". Сенаторы это даже прокомментировали, дескать, "за всю историю США у них не было конкурента и противника такой мощи".

А вот глава ЦРУ, помимо Китая и России, о которой традиционно много говорили, - особо выделил еще одну угрозу - Северную Корею. Майк Помпео разочаровал собравшихся: нынешнее потепление отношений с КНДР в связи с зимней Олимпиадой, увы, временное. И по данным разведки, Ким Чен Ын "втихую" продолжает свою ядерную программу.

Директор национальной разведки Дениэл Коутс такого же мнения. Сообщил конгрессменам: в 2018 КНДР провела новые испытания, которые так беспокоят мировую общественность. В том числе - это может быть ядерный взрыв над Тихим океаном.

При этом главы спецслужб уверены: Ким Чен Ын изолирован от информации и не владеет полной картиной. Дескать, даже самому могущественному человеку в КНДР его окружение многое недоговаривает.