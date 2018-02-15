Falcon Heavy: названа причина крушения центрального ускорителя [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Основатель SpaceX Илон Маск назвал причину падения основного разгонного блока ракеты Falcon Heavy, передает Space.com.
"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей", - объяснил произошедшее Маск.
Напомним, 6 февраля была запущена в космос тяжелая ракета Falcon Heavy, которая доставила на орбиту автомобиль Илона Маска. Позже астрономы запечатлели машину, летящую в открытом космосе.
Также мы публиковали 5 интересных фактов о Falcon Heavy.
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