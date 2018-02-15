Основатель SpaceX Илон Маск назвал причину падения основного разгонного блока ракеты Falcon Heavy, передает Space.com.

"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей", - объяснил произошедшее Маск.

Напомним, 6 февраля была запущена в космос тяжелая ракета Falcon Heavy, которая доставила на орбиту автомобиль Илона Маска. Позже астрономы запечатлели машину, летящую в открытом космосе.

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