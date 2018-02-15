15 февраля в 22:52 по киевскому времени произойдет солнечное затмение. Астрологи рассказали, как это явление повлияет на разные знаки зодиака.

Всем в этот день лучше тщательно контролировать происходящее, обращать внимание на слова окружающих и обдумывать поступки.

Особенно сконцентированными стоит быть Тельцам, Близнецам, Козерогам, Ракам и Львам. Их ждут перемены. Важно успеть направить происходящее в нужное русло.

На Скорпионов, Водолеев и Дев затмение повлияет положительно, в том числе, в материальном плане. В отличие от Весов, которым затмение может принести убытки.

Рыбы, Овны и Стрельцы могут чувствовать растерянность и неопределенность. Это нормальное состояние для периодов перед, после и во время затмения. Стоит просто приложить усилия и взять себя в руки.

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