15 февраля - 46-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 319 дней.

Сретение Господне

Христианский праздник. Установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

Ранее мы писали об истории и традициях этого праздника.

Всемирный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.

В этот день активисты призывают всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос или провести просветительскую работу.

День чествования участников боевых действий на территории других государств

В соответствии с указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года, в этот день отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день приурочен к годовщине вывода войск из Афганистана.

Именины 15 февраля

Католические: Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.

Православные: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

Читайте также наш гороскоп на 15 февраля.