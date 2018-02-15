15 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
15 февраля - 46-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 319 дней.
Сретение Господне
Христианский праздник. Установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
Ранее мы писали об истории и традициях этого праздника.
Всемирный день детей, больных раком
Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.
В этот день активисты призывают всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос или провести просветительскую работу.
День чествования участников боевых действий на территории других государств
В соответствии с указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года, в этот день отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день приурочен к годовщине вывода войск из Афганистана.
Именины 15 февраля
Католические: Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.
Православные: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
Читайте также наш гороскоп на 15 февраля.
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