Ryanair запустить авіарейси з України до Польщі [ Редактировать ]
Ryanair підтвердив свій вихід на український ринок. Вже восени - ірландський лоукост запустить авіарейси до Польщі. Про це в інтерв'ю польським ЗМІ заявив головний юрист і секретар компанії Юліуш Коморек. Він наголосив, що терміни вже окреслені, зараз узгоджують решту деталей. А вже після запуску рейсів до Польщі - подумають і над іншими напрямками.
Український міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що рейси будуть іншими, ніж анонсувалося в минулому році, але їх буде не менше. Планували, що Ryanair літатиме з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен. Ще близько семи маршрутів - зі Львова.
"Ми зараз перебуваємо і на етапі узгодження маршрутів, тут яскраво відчувається відсутність спільного авіаційного простору з Європейським союзом, бо процес через це суттєво ускладнений, тому вони адаптують свої пасажирські потоки. Рейси будуть інші, але їх буде не менше", - підкреслив Володимир Омелян, міністр інфраструктури України.
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