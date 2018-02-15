Ціни на пальне: як вплинуло зміцненням гривні на вартість бензину [ Редактировать ]
В Україні стрибають ціни на пальне. Після нещодавнього різкого подорожчання - на деяких АЗС ціни впали на 10-30 копійок. Є такі заправки, що "скинули" навіть більше гривні.
Здешевлення вартості пального експерти пов'язують зі зниженням цін на нафту та зміцненням курсу гривні.
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Курси валют: гривня продовжує зміцнювати позиції
На тлі не надто втішних біржових новин з-за океану, маємо не найгірші в Україні. Гривня зміцнює позиції. За останню добу в обмінних пунктах курс долара впав більш ніж на 18 копійок. І більше ніж на 30 копійок здешевшав Євро. Що так вплинуло на курси валют?