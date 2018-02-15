Ціни на пальне: як вплинуло зміцненням гривні на вартість бензину

В Україні стрибають ціни на пальне. Після нещодавнього різкого подорожчання - на деяких АЗС ціни впали на 10-30 копійок. Є такі заправки, що "скинули" навіть більше гривні.

Здешевлення вартості пального експерти пов'язують зі зниженням цін на нафту та зміцненням курсу гривні.