Мешканка будинку на вулиці Греківській на власні очі бачила, як біля її дому два тижні тому почала провалюватися земля.

"Первый раз оно ночью все произошло - такой обвал небольшой был. А второй где-то пол-седьмого утра. Вот такой грохот, искры сыпятся и туман", - розповідає Олександра, місцева жителька.

У величезне провалля - десять метрів завглибшки - рухнули дерево, паркан і частина старого будинку.

Комунальники пояснюють - винен колектор, який проходить тут на глибині 20 метрів. Він повністю зруйнований. Місцеві занепокоєні: за два тижні - ремонтників майже не бачили, а котлован - розширився ще на півметра.

"Когда снег мокрый шел, дожди в такое время - оно увеличивалось. Страшно, конечно. Вы же видели - дом трещит, и оно же подвигается дальше", - налякана Олександра, місцева жителька.

Проїжджаючи повз, віце-мер - з кабіни свого позашляховика пояснює: люди просто не помічають зробленого. Ситуація під контролем, працюють два насоси, які перекачують стічні води в обхід аварійного колодязя - до іншого.

"Вы посмотрите, сколько работы сделано. И самое главное, посмотрите, люди там сидят и работают и контролируют этот процесс", - запевняє Андрій Руденко, заступник Харківського міського голови з житлово-комунальних питань.

У Харків-водоканалі кажуть - наразі вирішують, що робити далі. Колектор будували сорок років тому - тоді їх зводили без спеціального захисту. Корозія роз'їла бетон. Тепер, найімовірніше, доведеться будувати новий. Нині київська фірма лише взялася за проект.

"Данный коллектор расположен на глубине 20 м. Поэтому, здесь, для ликвидации этой аварийной ситуации необходимы специальные методы и организации, которые владеют горными работами", - заявив Олександр Коваленко, перший заступник генерального директора КП "Харківводоканал".

Напередодні до котловану вперше приїхала техніка. Провалля взялися засипати. Люди ж - збирають підписи під зверненням - перекрити рух на дорозі біля ями. Побоюються, що поки комунальники зроблять проект та проведуть тендери, їхні будинки - підуть під землю.