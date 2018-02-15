Командование Воздушных сил Украины заявило, что самолеты России во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов Воздушно-Космических сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины", - говорится в сообщении.

Истребительная и бомбардировочная авиации России были осуществлены вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

Напомним, в ОБСЕ указали расположение танков боевиков на Донбассе.