На Кубе перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие [ Редактировать ]
15 февраля в кубинской провинции Сьего-де-Авила, в аварию попал рейсовый автобус, в котором находились около 40 человек. Об этом сообщает издание La Demajagua.
По данным издания, в результате ДТП пострадали 35 человек, их госпитализовали. Также в сообщении отмечено, что несмотря на многочисленные травмы, опасностей для жизни пострадавших нет.
Согласно сообщению, инцидент произошел на одной из главных автомагистралей страны. Автобус ехал из города Сантьяго-де-Куба в Гавану.
По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Причины ДТП устанавливают правоохранители.
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