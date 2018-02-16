15 февраля в кубинской провинции ​Сьего-де-Авила, в аварию попал рейсовый автобус, в котором находились около 40 человек. Об этом сообщает издание ​La Demajagua.

По данным издания, в результате ДТП пострадали 35 человек, их госпитализовали. Также в сообщении отмечено, что несмотря на многочисленные травмы, опасностей для жизни пострадавших нет.

Согласно сообщению, инцидент произошел на одной из главных автомагистралей страны. Автобус ехал из города Сантьяго-де-Куба в Гавану.

По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Причины ДТП устанавливают правоохранители.