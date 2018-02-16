Четыре года назад 29-летняя Джоанна Демфелис из Филиппин поехала в Кувейт, чтобы работать в доме супружеской пары. Последний раз девушку видели живой осенью 2016 года. Позже пришли печальные новости: эксперты идентифицировали останки, найденные во время обыска в одной из квартир в Кувейте, - они принадлежат Джоанне.

Джоанна Демфелис из города Илоило отправилась в Кувейт на заработки. Первые три месяца она регулярно выходила на связь с семьей, а затем общение прервалось. Спустя некоторое время родственники Джоанны узнали, что девушка решила продлить контракт с работодателями - супружеской парой из Кувейта. Неизвестно, было ли это решение добровольным, - горничная жаловалась знакомым на жестокое обращение со стороны хозяев. Последний раз Джоанну видели живой около полутора лет назад.

Как сообщает Daily Mail, останки девушки были обнаружены в морозильной камере одной из квартир Кувейта на прошлой неделе. Уже известно, что перед смертью Джоанну пытали, а затем задушили. Бывшие хозяева девушки все ещё не задержаны - полиция предполагает, что они бежали в Ливан более года назад.

Гибель девушки стала уже седьмым убийством филиппинских работников на территории Кувейта. Еще до обнаружения тела Джоанны президент Филиппин Родриго Дутерте запретил отправлять граждан своей страны на работу в Кувейт и предложил вернуться тем, кто уже отбыл туда на заработки.

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