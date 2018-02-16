США выдвинули обвинение против России [ Редактировать ]
Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки с помощью компьютерного вируса Petya.
В Белом доме заявили, что кибератака являлась частью усилий России, которые были направленны на дестабилизацию ситуации в Украине, говорится в сообщении пресс-службы.
"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространилась по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке", - говорится в заявлении.
Отмечается, что кибератака являлась "частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
"На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ", - резюмировали в администрации президента США.
Ранее МИД Великобритании также обвинило российскую армию в кибератаке.
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