Сам постраждалий зараз на лікарняному

На Запоріжжі врятували чоловіка, який ледве не вкоротив собі віку, намагаючись перейти через Дніпро. На допомогу незнайомцеві, що бовтався у крижаній воді - прийшли небайдужі селяни. Вони витягли його з Дніпра, обігріли і нагодували. Історію щасливого порятунку - розкажуть наші кореспонденти.

Сергія Шнуровозова в рідному селі Вільноандріївка вже прозвали - герой-рятувальник року. Чоловік розповідає - того дня гостював у товариша, як несподівано почули крик з берега дніпровської затоки. Підійшли ближче і побачили чоловіка, який провалився під лід.

"Ну и побежали. Толик за веревкой, я за лестницей. И я полез в воду", - говорить Сергій Шнуровозов, мешканець села Вільноандріївка.

Коли намагався дістатись постраждалого, Сергій і сам опинився у крижаній воді. Не витримав тонкий лід. Витягти з води чоловіка вдалось лише за допомогою мотузки. Кілька жіночок, які прибігли на допомогу, одразу забрали врятованого до дому - переодягли та нагодували. А ще допомогли грошима на дорогу додому. У сільраді, коли дізналися про вчинок мешканців Вільноандріївки, не здивувались.

"Коли трапляються у них на території не дай бог яке нещастя, вони згуртовуються, і всі разом допомагають один одному", - говорить Алла Король, голова Михайлівської сільської ради.

Урятованим виявився мешканець Запоріжжя. Приїхав до матері та вирішив сходити в сільмаг за продуктами. Аби скоротити шлях, пішов затокою. До берега не дістався метрів 20 - кажуть товариші Сергія Шнуровозова.

"И сейчас очень много машин, которые там проезжая, останавливаются, спрашивают там, мол опять кого-то спасать идете. Но слава богу нет. Но знаете, рядом идешь и думаешь, ну как бы - хорошо когда так говорят", - говорить Микита, товариш Сергія.

Сам постраждалий зараз на лікарняному - кажуть рятувальники. І передають йго слова.

"Він сказав, що в очах темніло, він втрачав свідомість, він вже не відчував своїх кінцівок, в нього перед обличчям постали його дружина і дві доньки 6 і 11 років", - говорить Юлія Баришева, начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Після одужання, 45-річний чоловік обіцяв приїхати у Вільноадріївку знову. Віддячити своїм рятувальникам.