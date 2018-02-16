Зарплата в Украине: сколько людей получают "минималку" [ Редактировать ]
В декабре 2017 года 6,6% штатных работников в Украине получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
"В декабря 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7% меньше, чем в марте 2017 года", - говорится в сообщении.
В то же время, доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников.
При этом в 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.
Напомним, с 1 января 2018 года выросла минимальная зарплата в Украине.
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