Украинский певец стал победителем национального отбора и представит Беларусь в конкурсе "Евровидение-2018", передает TUT.BY.

Певец Alekseev с большим отрывом обошел всех конкурентов в зрительском голосовании, набрав 5184 голоса (у группы Shuma, занявшей второе место - 3042 голоса).

Жюри также поставили его на первое место.

Теперь в Лиссабоне Беларусь будет представлять Alekseev (Никита Алексеев).

Ранее мы сообщали, кто прошел финал украинского нацотбора.