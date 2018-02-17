Евровидение-2018: украинский певец представит Беларусь (видео) [ Редактировать ]
Украинский певец стал победителем национального отбора и представит Беларусь в конкурсе "Евровидение-2018", передает TUT.BY.
Певец Alekseev с большим отрывом обошел всех конкурентов в зрительском голосовании, набрав 5184 голоса (у группы Shuma, занявшей второе место - 3042 голоса).
Жюри также поставили его на первое место.
Теперь в Лиссабоне Беларусь будет представлять Alekseev (Никита Алексеев).
Ранее мы сообщали, кто прошел финал украинского нацотбора.
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