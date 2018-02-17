Ведущая "Орел и решка" похвасталась формами в купальнике [ Редактировать ]
Известная телеведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась фотографиями в купальнике.
Фото ведущая опубликовала в Instagram.
Zanzibar , Stonetown 🌃 Местные вложили немного бабулетов в старое корыто)) и получился отличный колоритный кораблик, который можно снять за 300$! Там чувачки готовят креветосы на гриле, делают салат с фруктов, А вы такие пьёте вино, жрёте и кричите своему бойфренду: -Котик а «сфатаграфируй»😂меня, пока свет красивый🤪 и целлюлита не видно🙈 👉рекомендую👉#ladyЛе💋 купальник @secretshopua
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
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