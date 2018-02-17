Ребенок находится в отделении реанимации больницы им. Раухфуса в тяжелом состоянии.



В Приморском районе Санкт-Петербурга пятилетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета "Оса". Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Савушкина 12 сентября около 16:00.



"Бабушка с внуком вернулась домой с дачи. Пошла заниматься своими делами и через 10 минут услышала выстрел. Оказалось, мальчик взял из открытого сейфа отцовское оружие и выстрелил себе в лоб. Ребенок был доставлен в больницу им. Раухфуса. В настоящее время он находится в отделении реанимации в тяжелом состояни", - рассказали в больнице.

Оружие зарегистрировано на отца ребенка, который работает в частном охранном предприятии и на данный момент находится в командировке.

Напомним, четырехлетний ребенок сгорел во время игры.