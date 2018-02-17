В Великобритании произошло крупнейшее за десятилетие землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 4,4 всколыхнуло юг Уэльса и юго-запад Англии.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британскую геологическую службу.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к северо-востоку от Суонси (Уэльс) на глубине 7,4 км.
Отмечается, что подобные землетрясения случаются в Британии каждые 2-3 года. В полиции сообщили, что получили "чрезвычайно много" вызовов, связанных с землетрясением.
Люди преимущественно сообщали, что в их домах появились трещины в стенах. Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, Мексику всколыхнуло мощное землетрясение.
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