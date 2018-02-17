Землетрясение магнитудой 4,4 всколыхнуло юг Уэльса и юго-запад Англии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британскую геологическую службу.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к северо-востоку от Суонси (Уэльс) на глубине 7,4 км.

Отмечается, что подобные землетрясения случаются в Британии каждые 2-3 года. В полиции сообщили, что получили "чрезвычайно много" вызовов, связанных с землетрясением.

Люди преимущественно сообщали, что в их домах появились трещины в стенах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, Мексику всколыхнуло мощное землетрясение.