В Черновцах задержали на взятке помощника судьи [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке помощника судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя 1,2 тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленник обещал повлиять на решения районных судов по закрытию двух административных производств, открытых за нарушение Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Указано, что сотрудники СБУ задержали помощника судьи на одной из улиц в центральной части Черновцов во время получения второй части взятки в размере 500 американских долларов. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса, продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Винницкой области полицейский попался на взятке.
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