Синоптики предупреждают об ухудшении погоды [ Редактировать ]
18 февраля синоптики предупреждает жителей южных, восточных, центральных и западных областей о тумане и слабом гололеде. На востоке Украины и в Карпатах пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем от 3 °C мороза до 2 °C тепла. На юге и Закарпатье днем синоптики прогнозируют 1-6°С тепла.
Погода в Киеве завтра будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит примерно 0-2°С мороза.
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