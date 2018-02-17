В Киевском университете имени Бориса Гринченко со следующего семестра появится курс "Игра престолов": мифы и ритуалы". Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении говорится, что курс будет рассчитан на студентов всех специальностей, в также будет основан на сериале "Игра престолов" и серии романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Запись студентов на курс начнется в марте 2018 года.

Доктор филологических наук Юлия Вишницкая разработала этот курс, увидев аналогичные спецкурсы в Калифорнийском университете в Беркли и Гарвардском университете.

На курсе в университете Гринченко студенты будут анализировать религиозные культы и ключевые мифологемы "Игры престолов": хронотоп Семи королевств Вестероса, образы Стены и Леса и другие.

Ранее мы писали о том, когда выйдет финальный сезон культового сериала "Игра престолов".